За 140 лет было всего семь таких сезонов. Самой тёплой стала зима 1960−1961 года со средней температурой выше нормы на +4,9 градуса.

Метеорологи прогнозируют, что Москву ждёт "вишнёвая" зима. Это значит, что средняя температура сезона будет значительно выше нормы, более того, зима будет едва ли не самой тёплой в истории метеонаблюдений. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

— По статистике, средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на +4 градуса. Для таких случаев можно ввести термин "вишнёвая" зима, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Гидрометцентре России рассказали, что зима в этом году будет "розовой" — по цвету, преобладающему на прогностической карте. Многие эксперты считают, что скоро этот цвет сменится и вовсе красным — из-за изменения климата и потепления.