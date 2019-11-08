Метеорологи прогнозируют, что Москву ждёт "вишнёвая" зима. Это значит, что средняя температура сезона будет значительно выше нормы, более того, зима будет едва ли не самой тёплой в истории метеонаблюдений. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
— По статистике, средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на +4 градуса. Для таких случаев можно ввести термин "вишнёвая" зима, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Гидрометцентре России рассказали, что зима в этом году будет "розовой" — по цвету, преобладающему на прогностической карте. Многие эксперты считают, что скоро этот цвет сменится и вовсе красным — из-за изменения климата и потепления.
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