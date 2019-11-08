Шестеро с битой напали на депутата возле "разливайки" в Челябинске

Член райсовета Александр Курочкин сделал замечание шумной компании. И тут началось...

В Челябинске шестеро нетрезвых парней избили депутата Тракторозаводского райсовета Александра Курочкина. Всё произошло рядом с так называемой разливайкой, которая вечерами регулярно притягивала шумные компании. Местным жителям, среди которых и сам депутат Курочкин, такое соседство доставляло неудобства. Народный избранник и сам неоднократно обращался к участковому, но в ответ слышал лишь, что он "только отвлекает его от реальных дел".

Накануне вечером, устав от шума, Курочкин спустился к заведению, требуя от нетрезвого контингента вести себя потише. Что было дальше, изданию URA.ru рассказал сам депутат.

— Меня вшестером избили, в том числе бейсбольной битой. Порвали щёку. Моя девушка крикнула с балкона, что вызовет полицию, они убежали. А мы ещё полтора часа ждали полицию. Девушка трижды звонила им, — возмутился он.

В пресс-службе Управления МВД по Челябинску подтвердили, что получили заявление по факту нанесения телесных повреждений. Но депутат Курочкин надеется привлечь к ответственности не только дебоширов, но и владельцев "разливайки".

— Пусть убирают их от жилых домов, ставят ларьки отдельно и там торгуют, — требует пострадавший парламентарий.

К слову, этой осенью правительство концептуально поддержало законопроект, запрещающий продажу алкогольной продукции на территории небольших магазинов и баров, расположенных в жилых домах. Чаще всего под такие заведения выкупаются помещения площадью около 20 квадратных метров на первых этажах многоэтажных домов.

Согласно исследованию "Трезвой России", инициативу запретить продажу алкоголя в жилых домах поддерживает 95% россиян.