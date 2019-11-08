Житель Сахалина умышленно заразил ВИЧ 16-летнюю школьницу

Подозреваемый знал о своём заболевании, но это не мешало ему регулярно вступать в незащищённую половую связь с несовершеннолетней.

21-летнему жителю города Корсакова грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное заражение несовершеннолетней ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Сахалинской области.

По версии следствия, мужчина знал, что является носителем опасного заболевания, однако это не помешало ему в период "с апреля по июнь 2019 года вступать с 16-летней местной жительницей в незащищённый половой акт". Сама девушка не подозревала, что её любовник инфицирован. Каким образом раскрылась правда, доподлинно неизвестно, однако, по информации из местных пабликов, о своём заболевании школьница узнала случайно.

— По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств, — комментируют следователи.

Был ли фигурант дела задержан, не сообщается.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике Минздрава, число пациентов с впервые установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция" за десять лет в России увеличилось почти в полтора раза.

Но вместе с тем появляются и новые способы профилактики болезни. Так, учёные создали имплант для защиты от ВИЧ. Устройство может заменить антиретровирусную терапию и избавить человека от визитов к врачам.