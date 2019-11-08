Песков: О запрете "Википедии" и речи быть не может

В Кремле отмечают, что это уважаемый и популярный ресурс, но никто не может гарантировать достоверность размещённой в нём информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил позицию Кремля по поводу возможной замены "Википедии" на электронное издание новой Большой российской энциклопедии. Дискуссия об этом развернулась на заседании Совета по русскому языку с участием Владимира Путина пятого ноября.

По словам Пескова, "Википедия" — это уважаемый и популярный ресурс, но никто не может гарантировать достоверность размещённой там информации.

— Президент говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний. А это — Большая российская энциклопедия, — указал представитель Кремля.

Песков отдельно подчеркнул, что запрещать "Википедию" никто не собирается.

— Ни о каких запретах, каких-то препятствий к доступу к "Википедии" нет и речи быть не может, — заверил он.

О работе над созданием аналога "Википедии" на основе Большой российской энциклопедии стало известно в сентябре. В приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" говорится, что на российскую "Википедию" будут выделены субсидии.