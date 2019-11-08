В Кремле прояснили позицию об ответственности за врачебные ошибки

Никакой речи об ужесточениях в этой сфере не идёт, за исключением злоупотреблений при назначении инвалидности.

Об усилении ответственности за врачебные ошибки в нашей стране речь не идёт, эта дискуссия возникла из-за выдернутых из контекста слов главы государства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле пояснили, что на встрече с общественниками в Светлогорске Владимир Путин говорил лишь о тех ошибках и злоупотреблениях, которые возникали при определении инвалидности.

— Только об этом, — указал Песков. — Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каких-то, скажем так, усилениях и ужесточениях, конечно же, речь не шла и не могла идти.

Напомним, что эта острая тема обсуждалась на встрече Путина с представителями общественности в Калининградской области 31 октября.

Президент напомнил, что наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей предусмотрено и действующим законодательством. В связи с этим, по его мнению, важна сама неизбежность наказания за неправильно принятое решение.