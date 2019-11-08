Сестра опровергла Лайфу гибель одного из пострадавших в Забайкалье солдат

Сестра Евгения Графова, солдата, пострадавшего при стрельбе в Забайкалье, опровергла Лайфу, что её родственник скончался в больнице.
Ранее о смерти раненого военнослужащего сообщил Пятый канал. По данным СМИ, молодой человек находился в тяжёлом состоянии.
Напомним, 25 октября военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое, в том числе 19-летний Евгений Графов, пострадали. Молодой человек получил ранение в голову, в больнице его ввели в состояние искусственной комы.
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