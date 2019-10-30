Выжившего в бойне под Читой солдата ввели в искусственную кому

19-летний Евгений Графов получил ранение в голову, он находится в тяжёлом состоянии.

Врачи московской больницы ввели в искусственную кому солдата-срочника Евгения Графова, который оказался одним из двух выживших после бойни в воинской части № 56140 в Забайкалье. Молодому человеку предстоит ещё одна операция, а две уже за его плечами. Чтобы организм справился с нагрузкой, медики поддерживают состояние пострадавшего препаратами.

— Женя получил ранение в голову, сейчас находится в тяжёлом состоянии, — сообщила агентству ТАСС глава Сорочкинского сельского поселения Тюменской области, откуда родом военнослужащий, Валентина Пацина. — Доставлен в больницу Бурденко в Москву, туда же вылетела сестра. Уже перенёс две операции, впереди как минимум ещё одна, поэтому введён в состояние искусственной комы.

Напомним, что 25 октября военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое, в том числе Евгений Графов, были ранены.

Одной из возможных и наиболее вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, и неуставные отношения в части. Бывший солдат рассказал об издевательствах со стороны командира, а односельчане, знающие молодого человека с детства, склоняются к версии дедовщины.