Лавров ответил на заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с альянсом и "не заставит себя ждать, когда он "выздоровеет".

Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавляет одну из стан — лидеров НАТО и гораздо больше знает о состоянии альянса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку он представляет страну, которая — один из лидеров Североатлантического альянса, — приводит слова дипломата ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с альянсом и "не заставит себя ждать, когда он "выздоровеет".

Напомним, 7 ноября французский лидер заявил, что Североатлантический альянс находится в коме от "смерти мозга" из-за полного отсутствия координации. Он добавил, что в альянсе "нет координации по стратегическим решениям между США и партнёрами по НАТО".