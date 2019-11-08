Священнику из Оренбурга продлили арест и завели на него ещё два дела

При этом защита просила отпустить Стремского под домашний арест из-за проблем со здоровьем и необходимой операции.

Священнику из Оренбурга Николаю Стремскому, обвинённому в педофилии, продлили арест на 3 месяца — до 12 февраля. Против него также завели ещё два уголовных дела по аналогичной статье.

— Возбуждены по аналогичной статье. Период, который якобы вменяется, это 2001–2005 годы. Нам сегодня только об этом сказали и по данному факту ещё не допрашивали... Он (Стремский) вообще не понимает, как такое могло быть. Человек, который у него был под опекой и вышел из-под опеки довольно давно. А сейчас оказывается, что он что-то с ней там делал, — рассказал Лайфу адвокат Эльдар Шарафутдинов.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал священника Николая Стремского из-за предъявленных ему обвинений в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Вместе с ним на несколько месяцев арестованы его дочь и зять.