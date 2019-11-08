Лайф узнал причину "больничной забастовки" в "Шереметьево хэндлинг"

Руководство ООО "Шереметьево хэндлинг" — ключевого оператора аэропорта Шереметьево — заявило своим сотрудникам, что информация о повышении им зарплаты была шуткой, в которую работники компании поверили.

Как стало известно Лайфу, в конце августа сотрудникам обещали поднять заработную плату с 41 до 60 тысяч в месяц. Случиться это должно было 1 октября, однако увеличения оклада не произошло.

Любопытно, но серьёзный недостаток персонала компания пыталась закрыть подработками оставшихся сотрудников. В результате многие из них перерабатывали по 200 часов в месяц.

Ранее Лайф рассказывал, что около 20 инженеров и механиков ООО "Шереметьево хэндлинг" массово ушли на больничный и устроили забастовку.