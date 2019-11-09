Момент ДТП с актёром в Красноярском крае заснял видеорегистратор

В Красноярском крае 64-летний актёр погиб в ДТП при столкновении автомобиля с деревом. Момент аварии снят на камеру видеорегистратора.

Из записи понятно, что водитель едет по загородной трассе, потом автомобиль выносит на встречную полосу, однако затем он возвращается в свою колею. Сразу после этого машина падает в кювет и врезается в дерево.

От полученных травм актёр Минусинского театра драмы Виктор Бубенков скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства его гибели и причины, по которым он решил совершить опасный манёвр.

Виктор Бубенков — выпускник режиссёрского факультета Кемеровского государственного института искусств и Свердловского государственного театрального института. Почти 20 лет был директором театра в Нижнем Тагиле, в последнее время играл в театре Минусинска.

Ранее сообщалось, что актёр казанского ТЮЗа скончался в гримёрке после спектакля.