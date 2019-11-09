У границ РФ беспилотники США и Великобритании провели разведку

У российских границ замечены американский беспилотник и британский военный самолёт. Об этом информирует ресурс PlaneRadar.

Сообщается, что в 06:00 (мск) разведывательный БПЛА RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 поднялся в небо с авиабазы НАТО на острове Сицилия. Он пролетел над Румынией и через два часа уже был в небе над Украиной. Беспилотник провёл разведку территории по линии разграничения в Донбассе. Затем он отправился южнее и облетел район побережья Крымского полуострова.

Позднее вечером, в 17:25 (мск), самолёт разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint взлетел с полигона Милденхолл и направился в сторону границы Калининградской области.

Другие страны часто проявляют интерес к воздушному пространству над Россией. Так, Лайф рассказывал, что полёты по линии границ России самолётов-разведчиков США и других стран Североатлантического альянса неоднократно регистрируются Минобороны РФ. Беспилотники часто фиксируют в зоне линий разграничения в Донбассе и у побережья Крыма.