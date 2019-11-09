Зеленский назвал Украину "наиболее привлекательным стартапом на планете Земля"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну самым интересным и привлекательным стартапом на планете Земля. Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме.
— Вы находитесь в феноменальной стране. Это один из наиболее интересных и привлекательных стартапов на планете Земля. Да, 28 лет имитировали важные реформы, строили теневую непрозрачную систему. Но новая украинская власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким очень непривлекательным статусом, — подчеркнул лидер Незалежной.
Он добавил, что недоверие и недооценка лишь добавляют сил и адреналина для нового рывка и что главным капиталом являются талантливые, креативные и смелые люди — жители Украины. Президент призвал инвесторов вкладывать деньги в малый и средний бизнес страны и в молодёжь.
Зеленский добавил, что "готов лично защищать" каждое финансовое вливание, "каждую копейку", которую инвестируют в Украину.
Ранее Зеленский обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом энергетическую независимость Украины.
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