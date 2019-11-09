Зеленский назвал Украину "наиболее привлекательным стартапом на планете Земля"

Он отметил, что новая власть слишком амбициозна, чтобы мириться с непривлекательным статусом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну самым интересным и привлекательным стартапом на планете Земля. Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме.

— Вы находитесь в феноменальной стране. Это один из наиболее интересных и привлекательных стартапов на планете Земля. Да, 28 лет имитировали важные реформы, строили теневую непрозрачную систему. Но новая украинская власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким очень непривлекательным статусом, — подчеркнул лидер Незалежной.

Он добавил, что недоверие и недооценка лишь добавляют сил и адреналина для нового рывка и что главным капиталом являются талантливые, креативные и смелые люди — жители Украины. Президент призвал инвесторов вкладывать деньги в малый и средний бизнес страны и в молодёжь.

Зеленский добавил, что "готов лично защищать" каждое финансовое вливание, "каждую копейку", которую инвестируют в Украину.

Ранее Зеленский обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом энергетическую независимость Украины.