Зеленский: Украинцы подарили миру первый вертолёт, ракетный двигатель и спутник

Благодаря украинцам в мире появилось множество выдающихся технических достижений. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил в ходе Украинского экономического форума, который прошёл в Киеве. Ролик с форума был опубликован на странице Офиса Президента Украины в "Фейсбуке".

— Украинцы подарили человечеству первый вертолёт, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолёт, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp, — заявил лидер Незалежной.

Он также отметил, что главный капитал страны — это её жители. Именно они и их авторство во многих изобретениях дают стране, по словам Зеленского, конкурентное преимущество.

Украинский лидер добавил, что Украина подобна алмазу, которому требуется огранка, чтобы стать бриллиантом. И тогда Незалежная станет не только сердцем Европы, но и сердцем мира.

Также в ходе в своей речи он назвал Украину "одним из наиболее интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".