Анастасия Волочкова кардинально сменила образ и поделилась фото с подписчиками

Известная российская балерина Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж. Она состригла свои привычные для поклонников длинные волосы и оставила короткую стрижку.
— Как вам мои перевоплощения? — поинтересовалась она у подписчиков.
Она также подчеркнула, что над её новым образом работали профессиональные стилисты, и пожелала пользователям соцсети хорошего дня.
Под фотографией сразу же стали хвалить новую стрижку звезды.
"Красотка Настя. Вам очень красиво с новой стрижкой!"
marynadudka
"Шикарно. Стильно и сдержанно. При этом очень дорого"
artbyelpis
"Вам в новом образе гораздо лучше! Все эти искусственные хвосты уже не в моде"
msubbotina23
Ранее Анастасия Волочкова поделилась советом об отношениях. Она рассказала, что главное в любви — это быть самими собой.
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