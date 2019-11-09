Анастасия Волочкова кардинально сменила образ и поделилась фото с подписчиками

Известная российская балерина Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж. Она состригла свои привычные для поклонников длинные волосы и оставила короткую стрижку.

— Как вам мои перевоплощения? — поинтересовалась она у подписчиков.

Она также подчеркнула, что над её новым образом работали профессиональные стилисты, и пожелала пользователям соцсети хорошего дня.

Под фотографией сразу же стали хвалить новую стрижку звезды.

"Красотка Настя. Вам очень красиво с новой стрижкой!" marynadudka

"Шикарно. Стильно и сдержанно. При этом очень дорого" artbyelpis

"Вам в новом образе гораздо лучше! Все эти искусственные хвосты уже не в моде" msubbotina23

Ранее Анастасия Волочкова поделилась советом об отношениях. Она рассказала, что главное в любви — это быть самими собой.