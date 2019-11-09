МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в Ирак

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Фото © EPA

МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ирак в связи с нестабильной обстановкой в регионе и высокой угрозой террористической опасности. Об этом департамент ситуационно-кризисного центра сообщил у себя в "Твиттере".

В связи со сложной обстановкой и сохранением в ряде районов Ирака террористической активности (в том числе запрещённой в России группировки ИГИЛ*), трудностями оказания конспомощи посещение этой страны влечёт очень большие риски, — отметили в заявлении.

Ранее сообщалось, что из-за массовых беспорядков в Багдаде, столице Ирака, за неделю погибло сто человек и ещё пять с половиной тысяч пострадали. Также в конце октября при обстреле у Посольства США в "зелёной" зоне города упала ракета.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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