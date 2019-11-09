Фикус против форточки. Учёные выяснили, очищают ли комнатные растения воздух

Наиболее полезными являются так называемые биостены, которые пропускают воздух сквозь почву и корневую систему растений.

Американские исследователи оценили способность комнатных растений очищать воздух и выяснили, что естественная вентиляция намного более эффективна. Об этом сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Nature.

Загрязнённый воздух может спровоцировать у человека развитие синдрома спёртого воздуха, который выражается в болях и тошноте без видимых причин. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют вентилировать помещение. Однако воздух с улицы также нужно очищать.

Кроме того, его приходится кондиционировать для выравнивания температуры, а на это уходит немало энергии. Гораздо выгоднее было бы очищать воздух изнутри, в связи с чем большую популярность приобрели комнатные растения. Принято считать, что именно они справляются с этой функцией лучше всего.

Брайан Каммингс и Майкл Уэринг из Университета Дрекселя рассмотрели 12 работ по этой теме за последние 27 лет. В них учёные обнаружили 196 экспериментальных результатов, которые они перевели в единый параметр — скорость подачи чистого воздуха от растения (clean air delivery rate, CADR). Его измерили в кубометрах в час.

Выяснилось, что, в зависимости от типа растения, для того, чтобы достигнуть уровня очистки, сравнимого с естественной вентиляцией помещения, понадобится от 10 до 1000 растений на квадратный метр.

Таким образом, очистка воздуха с помощью комнатных растений была признана неэффективной.

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