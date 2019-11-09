Губки для мытья посуды оказались в 200 тысяч раз грязнее унитаза

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что необходимо мыть руки до и после приготовления еды, а также регулярно соблюдать гигиену на кухне.

Кухонная губка для мытья посуды может содержать несколько сотен опасных видов бактерий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

— Кухонные губки — идеальные инкубаторы для бактерий, могут быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них, — заявили в ведомстве.

В 77% исследований в них оказались колиформные бактерии, приводящие к острым кишечным инфекциям, в 86% — дрожжи и плесень, а ещё в 18% — стафилококковые бактерии. Также опасные микроорганизмы были выявлены на поверхности кухонных плит.

Источниками вирусов также являются раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники и другие кухонные принадлежности. Ещё один частый способ распространения микробов — грязные руки.

— Люди, заражённые гепатитом А, норовирусами, стафилококками или стрептококками, могут стать причиной распространения инфекционных заболеваний, работая с едой. Принося домой готовые салаты, закуски, мы рискуем получить инфекцию, — добавили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что нужно обязательно мыть руки перед приготовлением еды и после, не ставить пакеты с продуктами на стол, пользоваться разными разделочными досками, а также менять губку для посуды раз в неделю.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какой хлеб лучше не покупать. По словам специалистов, он должен быть правильной формы и без вмятин и трещин.