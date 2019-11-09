Россияне стали реже покупать антибиотики

С начала года в стране отмечается падение спроса на соответствующую категорию медикаментов.

В России в 2019 году снизился спрос на антибиотики. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

С января по сентябрь в аптеках страны продали 152,8 миллиона упаковок таких лекарств на общую сумму 26,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, россияне купили почти на три миллиона упаковок меньше.

По оценкам специалистов, по итогам первых трёх кварталов этого года всего в аптеках было продано 3,81 миллиарда упаковок лекарств на сумму 739,2 миллиарда рублей.

Ранее Лайф писал, что в Министерстве здравоохранения рассказали о качественной и недорогой замене антибиотиков.