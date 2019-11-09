Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства

Девушка назвала ситуацию беспределом и добавила, что её отец жил и работал в стране на протяжении 30 лет.

Стритрейсерша Мара Багдасарян сообщила, что её отца лишили гражданства РФ по решению Федеральной миграционной службы после проведения проверки. Об инциденте она рассказала в "Инстаграме".

Девушка приложила копию своей жалобы и заявила, что происходящее с отцом "переходит любые рамки писаных и неписаных законов". Она обратила внимание на то, что с ним никто не связался и не уведомил должным образом. По её словам, письмо с уведомлением стало полной неожиданностью для её семьи.

— В один день, в один момент человека лишили всех документов... Он просто не может никуда выйти из дома... Не может ничего, — написала она.

Мара назвала ситуацию беспределом и добавила, что её отец жил и работал в России на протяжении 30 лет. Она также вспомнила, что в августе этого года с ней якобы произошёл "аналогичный случай беспредела", когда она попыталась записаться в автошколу для получения прав. Тогда, по её словам, все справки и медицинские заключения были аннулированы без её ведома.

— Расцениваем эти факты как преследование нашей семьи, — сообщается в тексте документа.

Напомним, стритрейсершу Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав после скандальных гонок на "гелендвагенах" в мае 2016 года в Москве. Однако даже после этого её неоднократно задерживали за рулём.