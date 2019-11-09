Врачи дали 9 рекомендаций по профилактике рака

Данные советы предоставляют "план борьбы с раком", которому люди могут доверять, поскольку они основаны на фактах, подтверждавшихся на протяжении десятилетий.

В США врачи выработали девять рекомендаций, которые помогают существенно сократить риск заболевания онкологией. Об этом сообщается на официальном сайте Американского института по исследованиям рака (The American Institute for Cancer Research).

Рекомендации по профилактике заболевания основаны на последнем экспертном отчёте и выводах независимой группы специалистов — они были собраны в "пакет здорового образа жизни". Придерживаясь данных советов, можно существенно повлиять на вероятность развития рака и других неинфекционных заболеваний, считает профессор Мартин Уайзман.

Во-первых рекомендуется поддерживать здоровый вес, избегая его набора в зрелом возрасте, и быть физически активным, а значит — больше ходить и меньше сидеть.

Что касается питания, то тут специалисты рекомендует ограничить потребление фастфуда и других продуктов с высоким содержанием жира, крахмала, соли или сахара. Потребление красного мяса также должно быть лимитировано: не более трёх порций в неделю, что примерно равно 350–500 граммам.

И, напротив, стоит сделать упор на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и бобовые.

Также для профилактики рака лучше не употреблять алкоголь, ограничить газированные и другие сахаросодержащие напитки, не полагаться на БАДы и витамины. Пищевые добавки в высоких дозах не рекомендуются для профилактики онкологических заболеваний — стремитесь удовлетворить потребность в питании с помощью одной диеты.

Матерям советуют кормить младенцев грудью, если это возможно. Существуют доказательства того, что грудное вскармливание защищает от рака молочной железы у матери и способствует здоровому росту ребёнка.

Ранее Лайф писал, что российский учёный заявил, что рак победить нельзя, болезнь можно только контролировать.