В Подмосковье подросток погиб, спасая своих кошек из горящего дома

Мальчик бросился в пылающее здание, но обратно выбраться ему не удалось, пожарные обнаружили его тело.

В Подмосковье 15-летний мальчик погиб в пожаре, пытаясь вытащить из огня своих кошек. Об этом сообщает канал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

Днём 9 ноября в СНТ "Северное" под Электросталью загорелся частный дом. Семье удалось выбежать на улицу, но сын вдруг вспомнил, что в пылающем здании остались его домашние любимцы, и бросился обратно.

Выбраться ему не удалось. Подросток трагически погиб, пожарные обнаружили его останки.

По словам соседей, они слышали хлопок и видели резко вспыхнувшее пламя, которое быстро охватило дом. Предположительно, произошёл взрыв газового баллона. Как сообщается в оперативной сводке ведомства, к 17 часам пожар был полностью потушен.

Ранее Лайф сообщал о том, что глава района Смоленской области погиб, помогая тушить огонь в одном из домов своего муниципалитета.