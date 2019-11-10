Друг Паши Фейсконтроля назвал предварительную причину его смерти

При этом он отметил, что перед несчастным случаем Пичугин нигде не гулял и не тусовался.

Друг Паши Фейсконтроля, который умер в Москве накануне, 9 ноября, МС Дима Ёж (Дмитрий Ёжиков) рассказал о предварительной причине смерти легенды столичных клубов. Официально медики ещё не вынесли вердикт.

— Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала. Пока нельзя ещё точно ничего сказать, но врачи говорили: "Подозрение на тромбоз", — потому что у него недавно была операция на колене, — цитирует Дмитрия телеканал "360".

При этом он добавил, что Павел до этого точно не был в клубе, "не тусовался, не гулял".

Ранее в Сети появилась информация, что незадолго до смерти Паша Фейсконтроль был на свадьбе у одного из своих приятелей — Дмитрия Нагайцева, однако эти данные не подтвердились.

Напомним, Павел Пичугин скончался в Москве на 39-м году жизни. Незадолго до смерти он сам вызвал себе скорую помощь.