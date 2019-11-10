В Приморье начался выпуск последних белух в Японское море

В Приморье специалисты начали выпуск последних белух в бухте Успения в Японском море, об этом сообщил РИА "Новости" эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Он отметил, что судно "Профессор Кагановский", на котором транспортировали 18 животных из "китовой тюрьмы", присоединилось к кораблю "Зодиак". В 9:00 утра по местному времени (2:00 мск) начался выпуск белух на свободу. При выгрузке присутствовал катер береговой охраны.

5 ноября Лайф сообщал, что в Приморье началась погрузка последних белух для выпуска в Японском море.