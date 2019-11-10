В Приморье начался выпуск последних белух в Японское море

29

Фото © ВНИИРО

В Приморье специалисты начали выпуск последних белух в бухте Успения в Японском море, об этом сообщил РИА "Новости" эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

<p>Фото © <a href="http://vniro.ru/ru/novosti/vse-belukhi-iz-bukhty-srednyaya-pogruzheny-na-sudna" target="_blank">ВНИИРО</a></p>

Он отметил, что судно "Профессор Кагановский", на котором транспортировали 18 животных из "китовой тюрьмы", присоединилось к кораблю "Зодиак". В 9:00 утра по местному времени (2:00 мск) начался выпуск белух на свободу. При выгрузке присутствовал катер береговой охраны.

<p>Фото © <a href="http://vniro.ru/ru/novosti/vse-belukhi-iz-bukhty-srednyaya-pogruzheny-na-sudna" target="_blank">ВНИИРО</a></p>

5 ноября Лайф сообщал, что в Приморье началась погрузка последних белух для выпуска в Японском море.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×