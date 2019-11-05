В Приморье началась погрузка последних белух для выпуска в Японском море

Животных будут транспортировать в специальных ваннах на кораблях "Профессор Кагановский" и "Зодиак".

Погрузка последних оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух началась во вторник, 5 ноября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

Животных будут транспортировать на кораблях "Профессор Кагановский" и "Зодиак". В настоящее время их перемещают из вольеров в специальные ванны на борту.

24 октября эксперты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) из-за надвигающихся штормов приняли решение выпустить 50 оставшихся в бухте Средней белух в районе Лазовского государственного природного заповедника.

В сентябре и октябре этого года животных уже транспортировали подобным образом в Охотское море и Сахалинский залив.