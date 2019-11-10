Посол Украины прокомментировал задержание лидера националистов в Польше

Он отметил, что консульство Незалежной будет просить изменить ему меру пресечения.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание заместителя председателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура на своей странице в "Фейсбуке".

Дипломат отметил, что украинская сторона будет просить освободить его из-под стражи и отпустить на поруки.

Он также добавил, что с Мазуром сразу же связался генеральный консул Украины в Люблине и оказал ему необходимую помощь. Он также будет присутствовать на заседании суда.

Дещица сообщил, что Посольство Украины информирует супругу задержанного о состоянии его дела и находится в постоянном контакте с рядом украинских ведомств и депутатами Рады.

Напомним, ранее в Польше задержали Игоря Мазура, одного из лидеров украинских националистов, чтобы выдать РФ.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.