Посол Украины прокомментировал задержание лидера националистов в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание заместителя председателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура на своей странице в "Фейсбуке".
Дипломат отметил, что украинская сторона будет просить освободить его из-под стражи и отпустить на поруки.
Он также добавил, что с Мазуром сразу же связался генеральный консул Украины в Люблине и оказал ему необходимую помощь. Он также будет присутствовать на заседании суда.
Дещица сообщил, что Посольство Украины информирует супругу задержанного о состоянии его дела и находится в постоянном контакте с рядом украинских ведомств и депутатами Рады.
Напомним, ранее в Польше задержали Игоря Мазура, одного из лидеров украинских националистов, чтобы выдать РФ.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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