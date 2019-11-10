В Алабаме разгневанный мужчина проткнул ножом шар, изображающий "малыша Трампа"

В штате Алабама неизвестный мужчина проткнул ножом надувную фигуру злого "малыша Трампа" в подгузниках и с телефоном в руках. Полиция задержала хулигана. Об этом сообщает американский телеканал ABC 3340.

Воздушный шар подвергся нападению незадолго до матча по американскому футболу, который 9 ноября посетил американский лидер Дональд Трамп с супругой.

По данным телеканала, мужчина был недоволен организаторами протеста против президента США. Он продолжал что-то выкрикивать в их адрес, когда полицейские вели его в наручниках к машине.

Not all Heroes wear Capes!! Hoyt Hutchinson popped the Baby Trump balloon in Tuscaloosa. It’s beyond repair. pic.twitter.com/xM1xGY0snt — GKIRBO (@gkirbo_hbk) November 9, 2019

Частью протеста был сам шар. Его доставили в город Таскалуса, чтобы выразить негодование по поводу присутствия президента на футбольном матче. Четыре тысячи долларов для аренды шара организаторы собрали с помощью пожертвований.

— У нас таких шесть, и мы продолжим сопротивление против лжекомандующего! — заявил представитель компании — производителя шаров-"Трампов" в ответ на инцидент.

Сам американский лидер опубликовал в "Твиттере" фотографии с матча и поблагодарил Государственный университет Луизианы и Алабаму за отличную игру.

Ранее Дональд Трамп посетил матч по бейсболу. Болельщики встретили его громким криком, призвав отправить президента за решётку. Сам Трамп на унизительные возгласы не откликнулся, он молча стоял, улыбался и аплодировал.