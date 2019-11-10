В Киеве коммунальщики случайно нашли склад боеприпасов времён Второй мировой

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Фото © Фотохроника ТАСС

В Киеве около Шулявского моста коммунальщики нашли почти сотню боеприпасов времён Второй мировой войны. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в "Фейсбуке".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/photos/a.1524660491085832/2480103105541561/?type=3&theater" target="_blank">Виталий Кличко</a></p>

Специалисты экстренных служб оперативно изъяли и вывезли опасную находку. Боеприпасы доставили на полигон для обезвреживания.

Кличко не преминул напомнить и о Донбассе, сказав, что мир и безопасность — это мечта каждого украинца. Он также пообещал, что ремонт моста завершат к концу года, чтобы открыть по нему автомобильное движение.

Ранее сообщалось, что в Севастополе около одной из школ был обезврежен снаряд времён Второй мировой.

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