Майли Сайрус перенесла операцию

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Фото © Instagram/@mileycyrus

Американская певица Майли Сайрус перенесла операцию на голосовых связках. Об этом сообщает People.

Источник издания уточняет, что хирургическое вмешательство прошло успешно, однако певице придётся перенести ещё несколько операций, после которых ей будет необходимо молчать несколько недель. Из-за этого Сайрус придётся отложить работу над своим альбомом до следующего года.

Напомним, месяц назад Майли Сайрус госпитализировали. В СМИ появилась информация, что американская певица попала в больницу с острым тонзиллитом.

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