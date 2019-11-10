На фестивале Трэвиса Скотта произошла давка, есть пострадавшие — видео

Билеты на Astroworld раскупили ещё за несколько недель до начала. Люди ночевали около стадиона, чтобы занять лучшие места.

Из-за давки на фестивале Astroworld рэп-исполнителя Трэвиса Скотта в Техасе госпитализировали трёх фанатов, сообщает NME.

Уточняется, что у пострадавших травмированы ноги.

Сам Скотт выложил соответствующее видео в Instagram и напомнил о мерах предосторожности.

— Сегодня задают тон безумные тусовщики. Безумствуйте, но будьте осторожны, — подписал под постом он.

Билеты на фестиваль раскупили за несколько недель до самого события, однако его участники стали известны только накануне. Фанаты ночевали около стадиона, чтобы занять лучшие места.

Напомним, ранее Трэвис Скотт попал в список самых высокооплачиваемых рэперов мира. Исполнитель заработал 58 миллионов долларов за год и оказался на пятом месте рейтинга.