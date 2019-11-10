Синоптики: Климатическая зима откладывается

Для того чтобы в полной мере ощутить на себе погоду самого холодного сезона в году, россиянам придётся подождать около месяца.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что климатическая зима в России наступит только с середины декабря. До этого времени, до 15–20 декабря, длится так называемый период предзимья.

— И зима наступает в климатическом смысле для метеорологов только вот с этого периода. Такие сезоны мы называем естественными синоптическими сезонами. Мы пока находимся в предзимье с очень переменчивой погодой, — цитирует его "Российская газета".

При этом в Гидрометцентре добавили, что в целом грядущую зиму в России ожидают не сильно холодной. В декабре температура выше нормы ожидается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии, в центральных районах Сибири и на Чукотке.

В январе столбик термометра может понизиться чуть ниже положенного на севере и северо-западе, а февраль, скорее всего, окажется самым холодным месяцем в году. Холоднее обычного в этот месяц будет в центре России и на большей части Северо-Западного округа.

Ранее Лайф писал, что метеорологи прогнозируют, что Москву ждёт "вишнёвая" зима. Это значит, что средняя температура сезона будет значительно выше нормы. Однако Роман Вильфанд негативно оценил такой термин.