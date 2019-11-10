Новый глава партии Зеленского призвал депутатов "быть секси"

Александр Корниенко, который сегодня был избран на должность нового главы украинской партии "Слуга народа", призвал политическую силу быть секси. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

— Партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать, — заявил он во время вступительной речи после назначения на съезде "слуг народа" в Киеве.

Он также добавил, что число представителей самой партии увеличится до 70 депутатов. Таким образом, в скором времени во фракцию вступит ещё 30 человек, которые, судя по заявлению Корниенко, тоже должны быть секси.