Москвичи смогут увидеть редкое астрономическое явление — транзит Меркурия

11 ноября жители Москвы смогут увидеть редкое астрономическое явление — прохождение Меркурия по диску Солнца, сообщает Die Welt.

Издание уточняет, что стартует "транзит" Меркурия в 15:36 мск и будет продолжаться шесть часов. Если в этот период смотреть в телескоп, то можно будет увидеть, как маленький чёрный круг (Меркурий) пересекает диск Солнца.

Это астрономическое событие происходит всего лишь 13–14 раз за столетие.

Ранее астролог рассказала о явлении ретроградного Меркурия, которое продлится до 20 ноября. Эксперт пояснила, чем оно может быть опасно для человека.