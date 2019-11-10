В Уфе во время пожара в многоквартирном доме погибло два человека

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Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан

В одном из жилых домов в Уфе произошёл пожар, две женщины погибли, один человек госпитализирован, сообщает ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже по улице Ферина, на место прибыли семь единиц пожарной техники и спасатели. С места происшествия восемь человек эвакуировали.

<p>Фото © ГУ <a href="https://02.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8462271/" target="_blank">МЧС РФ по Республике Башкортостан</a></p>

В настоящее время пожар ликвидирован на площади 13 квадратных метров. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Лайф рассказывал о том, как пьяный мужчина случайно поджёг мечеть, пытаясь отыскать муллу в тёмном помещении.

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