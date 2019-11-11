Вице-президент Боливии подал в отставку вслед за Моралесом

Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера подал в отставку со своего поста после того, как аналогичное решение принял глава государства Эво Моралес.

— Я подаю в отставку с поста вице-президента, — заявил Гарсиа Линера.

Стоит отметить, что именно он должен был временно занять высший пост в стране после того, как глава государства покинул его.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес вечером 10 ноября объявил, что уходит в отставку со своего поста на фоне массовых протестов в стране, которые не утихают с конца октября.

Поводом для недовольства жителей страны стали итоги выборов главы государства, на которых победу одержал именно Моралес. Ранее 10 ноября он объявил о том, что Боливию ждут новые выборы главы государства.