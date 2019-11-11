Минпросвещения заявило о сокращении количества сирот вдвое за последние пять лет

Также положительную динамику имеет статистика усыновления: в семьи передано почти на 10% больше детей, чем выявлено.

Министерство просвещения заявило о сокращении в два раза количества сирот, воспитывающихся в детских домах, за период с 2014 по 2019 год, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий ведомства.

Эта тенденция имеет положительную динамику, к нынешнему году число детей, оставшихся на попечении государства, снизилось с 87,2 тысячи в 2015 году до 47,1 тысячи и продолжает уменьшаться. Количество детских домов в России сократилось на 20%, заявили в министерстве.

Также отмечается, что количество сирот, принятых в приёмные семьи, на 9,2% превысило число выявленных.

В России во второй понедельник ноября отмечается Всемирный день сирот. Его задача — привлечь внимание к проблемам детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее Лайф рассказывал о том, как незрячий мальчик-сирота позвонил в МЧС, потому что ему было одиноко и хотелось общения.