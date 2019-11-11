Американские СМИ назвали продажу подлодок США союзникам "кошмаром для России"

Атакующие субмарины класса "Вирджиния" позволят уменьшить наращивание морского флота противников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Американский журнал The National Interest назвал продажу атомных подводных лодок США союзникам "худшим кошмаром для России и Китая".

Эксперт из Центра национальных интересов Гарри Казианис заявил, что для того, чтобы уменьшить влияние масштабного наращивания военно-морского флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Вашингтон может продать Австралии атакующие субмарины класса "Вирджиния". Это позволит оказывать эффективное противодействие противникам.

Научный сотрудник Центра независимых исследований Саймон Коуэн подчеркнул, что Канберра может рассчитывать на помощь иностранных вооружённых сил и зарубежных оборонных компаний. Он также отметил, что аренда и обслуживание подводных лодок США обойдётся куда дешевле, чем производство собственных австралийских "Коллинз", к тому же технические показатели у них значительно уступают американским.

Ранее Соединённые Штаты заявили, что Россия готовит к развёртыванию "подлодки судного дня". Эксперты утверждают, что ничего подобного у ВМС США не было и нет до сих пор.