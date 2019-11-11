Американский сенатор заявил, что почти все политики США манипулируют Украиной

Он добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп не обязан доказывать свою непричастность к делу Байдена.

Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил в эфире телеканала NBC, что почти все политики в США пытаются манипулировать Украиной ради собственной выгоды в межпартийной борьбе.

Пол прокомментировал вопрос о приостановке материальной помощи Незалежной и заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не преследовал личных целей и не удерживал финансирование до тех пор, пока не получит желаемое, а заморозил его из-за коррупции.

Сенатор также отметил, что американский лидер не должен доказывать, что он не пытался добиться от Киева начала расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына.

— Я бы не стал спорить об этом. Я бы привёл в качестве аргумента то, что буквально любой политик в Вашингтоне, кроме меня, пытается манипулировать Украиной с какой-то целью. Это пытались делать Менендес, Мерфи, Байден, Трамп пытался делать это, — подчеркнул он.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что останавливает финансовую помощь Украине до тех пор, пока европейские страны не начнут вносить свой вклад. Отказ помогать Незалежной в Белом доме объяснили высоким уровнем коррупции в стране.