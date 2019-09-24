Трамп назвал условие выделения помощи Украине

По предварительным данным, изначально на решение вопросов безопасности Незалежной Вашингтон в этом году планировал направить около 400 миллионов долларов.

Соединённые Штаты намерены и дальше воздерживаться от финансовой помощи Киеву, пока европейские страны наравне с США не начнут "делать свой вклад в Украину". Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

— Моя претензия остаётся, я воздерживаюсь (от подписания документа о помощи Киеву. — Прим. Лайфа) до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут делать вклад в Украину, — заявил лидер США.

Напомним, это далеко не первый раз, когда президент США Дональд Трамп призывает европейские страны выделить больше денег Украине. Ранее американский лидер призвал Германию и Францию не экономить на помощи Киеву.

Кроме того, ранее и ООН призывала срочно выделить Украине на зимовку 52 миллиона долларов.