Эво Моралес заявил, что не собирается покидать Боливию

Ранее поступали сообщения о том, что борт экс-президента страны запрашивает разрешение у ряда государств на пролёт через их территорию.

Ушедший с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что не намерен покидать страну. Об этом он сообщил в ходе речи о своей отставке, которая транслировалась в соцсетях.

— Ходят слухи о том, что Эво собирается сбежать. Мне незачем бежать. Хочу, чтобы народ Боливии знал: я ничего не украл, — заявил Моралес.

При этом ранее министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо написала у себя в "Твиттере", что полиция хочет задержать экс-президента. Она также сообщила, что дом Моралеса разграблен.

Глава МИД Мексики поддержал в "Твиттере" опального боливийского лидера и сообщил, что ему предложено убежище на территории Посольства Мексики в Ла-Пасе.

По данным государственного информационного агентства Боливии, полиция задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений. Их обвиняют в нарушении избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств.

Ранее сообщалось, что, по данным латиноамериканских СМИ, личный самолёт Эво Моралеса запрашивал разрешение ряда государств на пролёт через их территорию, однако ему было отказано.

Напомним, бывший президент Боливии подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, спровоцированных переизбранием Моралеса.