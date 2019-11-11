Транзит Меркурия будет лучше всего виден в Крыму и Калининграде

Из-за низкого расположения Солнца и короткого дня астрономическое явление можно будет наблюдать только в западной и центральной части России.

Проходящий по диску Солнца Меркурий будет лучше всего виден в Крыму и Калининградской области, рассказала ТАСС сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

— Граница видимости явления проходит от Карелии через Вологодскую область к Средней Волге. Наилучшие условия для наблюдения прохождения в нашей стране сложатся в Крыму, где оно начнётся на высоте около 15 градусов над горизонтом и будет наблюдаться в течение одного часа 40 минут, и в Калининградской области, где прохождение начнётся на высоте 13 градусов над горизонтом и будет видно в течение двух часов, — рассказала она.

Кошман добавила, что середина и конец транзита не будут видны с территории России. Она рассказала, что из-за короткого дня и низкого расположения Солнца над горизонтом явление можно будет наблюдать только в центральной и западной частях РФ.

Ранее Лайф сообщал, что москвичи смогут увидеть транзит Меркурия в 15:36, в течение шести часов маленький чёрный круг будет пересекать солнечный диск.