Эксперты назвали самые пьющие страны мира. Спойлер: Россия не входит в пятёрку

Любопытно, но в Индонезии почти вообще не пьют: средний уровень потребления алкоголя составил всего 0,3 литра на человека.

Самой пьющей страной мира оказалась Литва. Её жители выпивают в среднем 12,3 литра спиртных напитков в год на душу населения. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического развития и сотрудничества, опубликованные в статье "Здоровье вкратце".

Россия попала в первую десятку стран мира по потреблению алкоголя и вместе с Венгрией разделила седьмое место. В обеих странах приходится по 11,1 литра алкоголя на человека в год. При этом в нашей стране с 2007 года значительно снизилась тяга к спиртному — тогда по этому показателю Россия занимала лидирующую позицию.

В топ-5 "стран-алкоголиков" также вошли Австрия (11,8 литра), Франция (11,7 литра), Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра). На шестом месте тоже оказались две страны — это Латвия и Ирландия, жители которых потребляют порядка 11,2 литра алкоголя на душу населения. Восьмая строчка досталась Германии (10,8 литра), девятая Португалии (10,7 литра), а десятая — Польше (10,6 литра).

Самой "трезвой" страной оказалась Индонезия. Там вообще почти не пьют — всего порядка 0,3 литра на человека. Чуть выше в рейтинге Турция (1,4 литра), Израиль (2,6 литра), Индия (3,0 литра) и Коста-Рика (3,8 литра).

Отмечается, что почти во всех перечисленных странах уровень потребления алкоголя с 2007 по 2017 год значительно снизился.

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