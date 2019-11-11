В Курской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

В Пристенском районе Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.

Тела трёх малышей обнаружили уже после тушения. Родители ещё с одним — годовалым — малышом смогли спастись.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошёл пожар в частном доме. Семья успела выбежать на улицу, но сын-подросток вдруг вспомнил, что в здании остались кошки. Он побежал их спасать, однако из горящего дома ему выбраться не удалось.