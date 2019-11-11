Путин о строительстве космодрома Восточный: Воруют сотнями миллионов

Российский лидер отметил, что до сих пор не удалось навести порядок в этом вопросе, при том что заведены десятки уголовных дел.

Президент России Владимир Путин сегодня на совещании с членами правительства заявил, что при строительстве космодрома Восточный воруют сотни миллионов рублей.

Российский лидер отметил, что порядка в этом вопросе навести так и не удалось, несмотря на "десятки уголовных дел и посадки".

— Сто раз сказано было: работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов! — отметил глава государства.

Лидер страны напомнил, что было возбуждено несколько десятков уголовных дел, уже состоялись суды и были вынесены приговоры. Однако "порядка так и не удалось навести", подытожил Владимир Путин.

Ранее Лайф сообщал, что Путин также призвал следить за правильным применением закона об амнистии капиталов.