Козак отшутился на вопрос Лайфа, почему не сделал прививку от гриппа

Члены правительства сегодня получили нагоняй от президента из-за того, что не прошли вакцинацию.

Вице-премьер Дмитрий Козак шуткой отреагировал на вопрос корреспондента Лайфа о том, почему не сделал прививку от гриппа.

— Мы не болеем. К кому там зараза не пристаёт? — спросил он в шутку с отсылкой к поговорке о том, что "зараза к заразе не пристаёт".

Напомним, сегодня на совещании правительства президент РФ Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа. Выяснилось, что так поступили только четверо членов кабмина. Глава государства призвал остальных последовать его примеру. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что боится укола.