В Москве таксист из-за приступа эпилепсии протаранил пять машин

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Очевидцы вынули водителя из автомобиля и оказали первую помощь до приезда бригады скорой.

В Москве в районе Орехового бульвара и улицы Красногвардейской у водителя "Яндекс.Такси" случился эпилептический приступ прямо за рулём. В это время в салоне находился пассажир.

Водитель потерял управление и врезался в пять припаркованных на стоянке автомобилей. Очевидцы помогли вынуть водителя из-за руля и до приезда бригады врачей попытались оказать ему первую помощь. Пассажир отделался ссадиной и сам ушёл с места ДТП.

Ранее Лайф сообщал, что в ДТП с семью авто на юго-востоке Москвы пострадало два человека.

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