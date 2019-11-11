В Москве таксист из-за приступа эпилепсии протаранил пять машин

Очевидцы вынули водителя из автомобиля и оказали первую помощь до приезда бригады скорой.

В Москве в районе Орехового бульвара и улицы Красногвардейской у водителя "Яндекс.Такси" случился эпилептический приступ прямо за рулём. В это время в салоне находился пассажир.

Водитель потерял управление и врезался в пять припаркованных на стоянке автомобилей. Очевидцы помогли вынуть водителя из-за руля и до приезда бригады врачей попытались оказать ему первую помощь. Пассажир отделался ссадиной и сам ушёл с места ДТП.

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