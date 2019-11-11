Адвокат экс-жены Цеповяза: Она вышла из комы, мозг не пострадал

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Фото © ТАСС/Валерий Матыцин

Сейчас Наталья Стришняя в реанимации. Причиной госпитализации стала сильная интоксикация.

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в амурской исправительной колонии, Наталья Стришняя вышла из комы. Сейчас она находится в реанимации. Об этом Лайфу сообщил ее адвокат Мурад Мусаев.

В выходные она вышла из комы и задышала сама, то есть ей гораздо лучше. Она пока в реанимации, к сожалению, но мы надеемся, что жизнь ее в безопасности. Мозг не пострадал, слава богу, все относительно благополучно, — заявил Мусаев.

Он пояснил, что причиной госпитализации стала сильная интоксикация.

Ранее сообщалось, что Стришняя впала в кому после попытки суицида.

Напомним, бывшая жена члена банды Цапков Цеповяза была отправлена под домашний арест за вымогательство у Александра Исюка 70 миллионов рублей.

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