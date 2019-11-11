Стала известная причина массового отравления школьников на Кубани

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Фото © Pixabay

Прокуратура занялась проверкой организаций, которые поставляли в школы продукты питания.

У школьников из города Кропоткина на Кубани, которых ранее госпитализировали, выявили норовирус, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Напомним, ранее Минздрав Краснодарского края сообщил, что более 50 учащихся пяти школ попали в больницы с признаками отравления. Уточняется, что в медучреждения обратились за помощью 65 детей.

— По результатам проведённых исследований у 36 человек выведен возбудитель кишечной инфекции — норовирус, отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит расследование. Идут проверки организаций, которые занимались поставками продуктами в школы.

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