Стала известная причина массового отравления школьников на Кубани

Прокуратура занялась проверкой организаций, которые поставляли в школы продукты питания.

У школьников из города Кропоткина на Кубани, которых ранее госпитализировали, выявили норовирус, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Напомним, ранее Минздрав Краснодарского края сообщил, что более 50 учащихся пяти школ попали в больницы с признаками отравления. Уточняется, что в медучреждения обратились за помощью 65 детей.

— По результатам проведённых исследований у 36 человек выведен возбудитель кишечной инфекции — норовирус, — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит расследование. Идут проверки организаций, которые занимались поставками продуктами в школы.