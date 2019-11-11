Доцента из Петербурга арестовали на два месяца за жестокое убийство аспирантки

Во время судебного заседания Соколов заявил, что Анастасия стала "превращаться в существо из страшных сказок", проявляла агрессию по отношению к нему и к его детям и даже нападала с ножом.

Доцент СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил 24-летнюю аспирантку, арестован до 8 января 2020 года. Решение о СИЗО вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

— Суд постановил Соколову Олегу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года, — огласила свой вердикт судья Юлия Максименко.

Сам Соколов не возражал против СИЗО, хотя его защита изначально просила о домашнем аресте. Кроме того, он признал свою вину. По словам доцента, он раскаивается в убийстве 24-летней Анастасии.

Во время судебного заседания с Соколовым случилась истерика. Затем он рассказал, что девушка, с которой он жил пять лет и собирался узаконить отношения, стала превращаться в "существо из страшных сказок", а также якобы нападала на него с ножом.