Доцент об убитой аспирантке: Она превратилась в существо из страшной сказки

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Доцент СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою аспирантку, на судебном заседании рассказал, что они любили друг друга и планировали пожениться. Однако в последнее время 24-летняя Анастасия стала проявлять агрессию по отношению к нему и его детям, убеждает историк.

Я не понимал, что происходит. Она казалась идеальной девушкой, но постепенно стала превращаться в существо из страшной сказки. Вот причина, — утверждает Соколов.

При этом ранее у доцента во время судебного заседания сдали нервы. 63-летний историк начал рыдать в голос и выть, из-за чего суд объявил недолгий перерыв.

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